Американская теннисистка Аманда Анисимова, которая в мировом рейтинге занимает четвертое место, попала в число участниц Итогового турнира WTA текущего сезона.

Стала известна третья участница Итогового турнира WTA – действующая чемпионка будет защищать свой статус

Анисимова на турнире серии WTA 1000, который сейчас продолжается в Пекине (Китай), вышла в полуфинал, одержав в 1/4 финала победу в трех сетах над итальянкой Жасмин Паолини (6:7 (4:7), 6:3, 6:4). Этот успех и принес Аманде путевку на WTA Finals 2025.

В нынешнем сезоне американка побеждала на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар), а также играла в финалах Уимблдона и Открытого чемпионата США.

Ранее участницами Итогового турнира WTA 2025 года стали Арина Соболенко, Ига Свентек и Коко Гофф.

WTA Finals 2025 состоится с 1-го по 8-е ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Первая пара полуфинала определена на супертурнире в Китае – действующая чемпионка огорчила уроженку Киева