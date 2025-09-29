Марта Костюк сыграет против Джессики Пегулы в 1/8 финала пекинского "тысячника".

Украинская теннисистка Марта Костюк на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай), имея 23-й номер посева, добилась уже двух побед и вышла в 1/8 финала. Там ее ждет встреча с американкой Джессикой Пегулой.

Костюк одержала еще одну победу на турнире в Китае – справилась с дерзкой белоруской

Выход в четвертый круг соревнований принес Костюк гарантированные 103 225 долларов. Вероятный выход в четвертьфинал турнира принесет украинской теннисистке призовые в размере 189 075 долларов.

Как сообщили организаторы турнира, призовой фонд соревнований в Пекине в этом году увеличен на 2,20%.

