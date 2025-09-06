Велосипедисты Israel Premier Tech вышли на старт 14-го этапа Вуэльты в видоизмененной форме.

Велокоманда Israel Premier Tech участвовала в экипировке, на которой отсутствовала надпись "Israel", сообщает Sporza.

Скандал на Вуэльте – протесты в поддержку Палестины сорвали финиш этапа

Такие изменения связаны с многочисленными акциями протеста пропалестинских активистов, которые не поддерживают присутствие израильской команды на Вуэльте. Из-за акций протестующих даже был приостановлен 11 этап гонки.

Организаторы Вуэльты попытались подтолкнуть Israel Premier Tech к снятию с турнира, но они отказались. Впрочем, до конца соревнований эта команда будет выступать в форме без надписи "Israel".

Стоит отметить, что представитель команды Israel Premier Tech Мэтью Риккителло пока занимает 7 место в общем зачете многодневки.

CAS объявил вердикт украинской велогонщице – она подавала апелляцию на дисквалификацию