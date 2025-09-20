Иванчука признали лучшим игроком дня на турнире ФИДЕ – украинский гроссмейстер продолжает удивлять
Шахматист Василий Иванчук стал лучшим игроком дня на турнире Большой швейцарки.
В Узбекистане подводят итоги турнира FIDE Grand Swiss 2025. Главной звездой десятого игрового дня стал украинец Василий Иванчук, сообщает Chess Team FL в соцсети X.
Результаты Большой швейцарки: Пономарев без поражений, Музычук проигнорировала россиянку, которая снялась с соревнований
56-летний украинец тогда переиграл 21-летнего Йонаса Буль Бьерре из Дании, оформив шах и мат удивительным ходом (45...Qf4+).
Напомним, что Иванчук показал лучший результат среди украинских шахматистов в мужском разряде на турнире Большой швейцарки – Василий Михайлович занял 34-е место с 6 очками. У 27-й позиции такое же количество баллов, но украинский гроссмейстер уступил по дополнительным показателям.
Иванчук назвал трех самых перспективных шахматистов мира и объяснил свою долговечность