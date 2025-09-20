Шахматист Василий Иванчук стал лучшим игроком дня на турнире Большой швейцарки.

В Узбекистане подводят итоги турнира FIDE Grand Swiss 2025. Главной звездой десятого игрового дня стал украинец Василий Иванчук, сообщает Chess Team FL в соцсети X.

56-летний украинец тогда переиграл 21-летнего Йонаса Буль Бьерре из Дании, оформив шах и мат удивительным ходом (45...Qf4+).

Напомним, что Иванчук показал лучший результат среди украинских шахматистов в мужском разряде на турнире Большой швейцарки – Василий Михайлович занял 34-е место с 6 очками. У 27-й позиции такое же количество баллов, но украинский гроссмейстер уступил по дополнительным показателям.

