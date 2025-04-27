После серебра Reykjavik Open 2025 и бронзы International Chess Open Easter 2025 украинский ветеран наконец дождался победы. 56-летний Иванчук стал лучшим на турнире Menorca Open.

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В 9 раундах Иванчук набрал 8 очков, не потерпев ни одного поражения (7 побед и 2 ничьи). Благодаря этому успеху украинец вернется в топ-100 шахматистов мира после апрельского обновления рейтинга.

К слову, Иванчук выиграл турнир с классическим контролем времени впервые с лета 2023 года, когда торжествовал на Bydgoszcz Chess Festival.