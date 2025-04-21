Экс-чемпион мира и Европы и победитель 4-х Олимпиад Василий Иванчук продолжает доказывать, что его еще рано сбрасывать со счетов.

Украинский шахматист Василий Иванчук стал третьим на турнире International Chess Open Easter 2025 в испанском Аликанте, который проходил с 16 по 21 апреля 2025 года.

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В 9 играх наш земляк набрал 7,5 очка, став одним из 4 шахматистов, которые заработали такое количество баллов на турнире. С таким же результатом завершили соревнования китаец Лу Шанлей, представитель Индии Панаяппан Сетхураман и россиянин Володар Мурзин.

Победитель турнира был определен благодаря коэффициенту Бухгольца, то есть по сумме очков соперников шахматиста. Как следствие, победителем Мурзин (коэффициент – 52), Лу Шанлей стал вторым (50,5), а Иванчуку досталась бронза (49,5). Еще один украинец – Иван Повшедный– финишировал на 64-й строчке (6 баллов).

Напомним, на прошлой неделе Иванчук завоевал серебро на турнире Reykjavik Open-2025.

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