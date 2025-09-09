Василий Иванчук вчера неожиданно сыграл вничью против Видита (рейтинг 2712), который занимает 25-е место в списке лучших шахматистов мира.

Иванчук попал на чемпионат мира по шахматам – украинец оказался в компании суперзвезд и оформил победу на старте

Украинский гроссмейстер заработал уже 2,5 очка из четырех возможных на турнире в Швейцарии.

"56-летний украинец напоминает всем нам, что талант не зависит от возраста", – прокомментировали выступление Иванчука в Europe Echecs.

Также Василий Михайлович получил 9 пунктов в рейтинге Эло (рейтинг квалификации шахматистов).

Напомним, что Иванчук в 2025 году провел грандиозную серию, которая насчитывала 25 матчей подряд без поражений.

