Иванчук расписал ничью с топовым гроссмейстером на шахматном турнире в Швейцарии
Украинец Василий Иванчук провел партию против Видита Гуджрати.
Василий Иванчук вчера неожиданно сыграл вничью против Видита (рейтинг 2712), который занимает 25-е место в списке лучших шахматистов мира.
Иванчук попал на чемпионат мира по шахматам – украинец оказался в компании суперзвезд и оформил победу на старте
Украинский гроссмейстер заработал уже 2,5 очка из четырех возможных на турнире в Швейцарии.
"56-летний украинец напоминает всем нам, что талант не зависит от возраста", – прокомментировали выступление Иванчука в Europe Echecs.
Также Василий Михайлович получил 9 пунктов в рейтинге Эло (рейтинг квалификации шахматистов).
Напомним, что Иванчук в 2025 году провел грандиозную серию, которая насчитывала 25 матчей подряд без поражений.
Каспаров анализировал игру Иванчука со страхом: шахматный промоутер объяснил гений украинца, что так и не стал чемпионом мира