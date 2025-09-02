Украинский гроссмейстер Василий Иванчук принял участие в чемпионате мира по шахматам среди звезд в Фуджейре.

В Объединенных Арабских Эмиратах состоялся чемпионат мира среди звезд шахмат. На престижном турнире в Фуджейре сыграл и Василий Иванчук.

Легендарный украинский гроссмейстер стартовал матчем против 24-летнего армянского шахматиста Арама Акопяна. Иванчук сыграл партию черными фигурами и оформил уверенную победу, сообщает Chess Base India.

Напомним, что Иванчук в 2025 году совершил грандиозное возвращение в топ лучших шахматистов мира и провел серию, которая насчитывала 25 матчей подряд без поражений.

The legend Vasyl Ivanchuk at the Fujairah Global Superstars Chess Championship!



Our very own @adityasurroy21 captured Chucky in a playful mood as he scored a nice win with Black pieces against GM Aram Hakobyan.#chess #chessbaseindia #ivanchuk #fujairahchess pic.twitter.com/HC8k2d988A — ChessBase India (@ChessbaseIndia) August 31, 2025

