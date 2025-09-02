Иванчук попал на чемпионат мира по шахматам – украинец оказался в компании суперзвезд и оформил победу на старте
Украинский гроссмейстер Василий Иванчук принял участие в чемпионате мира по шахматам среди звезд в Фуджейре.
В Объединенных Арабских Эмиратах состоялся чемпионат мира среди звезд шахмат. На престижном турнире в Фуджейре сыграл и Василий Иванчук.
Умер бывший тренер сборных Украины по шахматам
Легендарный украинский гроссмейстер стартовал матчем против 24-летнего армянского шахматиста Арама Акопяна. Иванчук сыграл партию черными фигурами и оформил уверенную победу, сообщает Chess Base India.
Напомним, что Иванчук в 2025 году совершил грандиозное возвращение в топ лучших шахматистов мира и провел серию, которая насчитывала 25 матчей подряд без поражений.
Каспаров анализировал игру Иванчука со страхом: шахматный промоутер объяснил гений украинца, что так и не стал чемпионом мира