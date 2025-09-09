– Мы знаем, что вы легенда в мире шахмат. Вы уже несколько десятилетий в этой игре, как вы оцените прогресс шахмат за этот период? Что вам нравится в изменениях, а что бы вы убрали?

– Все в порядке. Меня более-менее устраивают современные шахматы. Я рад, что я до сих пор активный игрок.

Я в довольно хорошей форме и могу играть против очень сильных шахматистов. Всегда что-то меняется, появляются новые идеи, новые генерации приходят в шахматы, но это все еще очень интересно для меня.

– Учитывая ваш опыт, каких молодых шахматистов вы можете выделить сейчас в мире?

– Эдиз Гюрель очень хороший игрок, Фаустино Оро интересный шахматист ну и конечно Кристиан Глюклер из Германии очень сильный, – заявил Василий Иванчук в интервью Take Take Take.

Напомним, что украинский гроссмейстер на профессиональном уровне играет в шахматы с 1986 года, когда победил на первенстве Европы среди юношей. В 2025-м 56-летний Иванчук выдал беспроигрышную серию, которая насчитывала 25 матчей подряд.

