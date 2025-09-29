Британский боксер супертяжелого веса Мозес Итаума (13-0, 11 КО) отклонил предложение о бое за звание обязательного претендента.

Итаума отказался от боя-элиминатора IBF против Фрэнка Санчеса (25-1, 18 KO), сообщает Sky Sports. Победитель этого поединка должен был стать обязательным претендентом на титул IBF, которым владеет Александр Усик (24-0, 15 КО).

После отказа Итаумы, бой с Санчесом предложили американцу Ричарду Торресу-младшему. Однако пока сторона Торреса не согласовала условия возможного боя с кубинцем. Потенциальный поединок Санчес – Торрес прокомментировал менеджер Фрэнка Майк Борао.

"Боксеры не выстраиваются в очередь, чтобы драться со здоровым Фрэнком Санчесом. Фрэнк ранее легко перебоксировал Эфе Аджагбу, поэтому я понимаю, почему он отказался. Мозес – суперзвездный перспективный боец, но, вероятно, еще слишком молод для Фрэнка.

Торрес взрывной и сделает бой захватывающим. Фрэнк сообщил IBF, что готов драться. Независимо от соперника, Фрэнк настроен решительно и станет обязательным претендентом на титул IBF", – сказал Борао.

Напомним, ранее от элиминатора против Фрэнка Санчеса отказался нигерийский боксер Эфе Аджагба. Он остался недовольным результатом промоутерских торгов.

