Итальянский велогонщик вышел из комы после падения на этапе Тура Польши – врачи уверены в восстановлении
Филиппо Барончини возвращается к жизни, пережив ужасный эпизод.
Итальянский велогонщик Филиппо Барончини из команды UAE-TeamEmirates выведен врачами из искусственной комы, сообщает CyclingUpToDate. Он был туда введен специально после падения на 3-м этапе Тура Польши.
Жизни Барончини якобы уже ничего не угрожает. Он остается под наблюдением врачей, которые дают положительные прогнозы относительно восстановления спортсмена. В искусственной коме велосипедист находился 14 дней. За это время он был перевезен из Польши в родную Италию.
Барончини перенес несколько операций. Одна из них длилась более 11 часов. Сильнее всего у Филиппо во время падения пострадали позвоночник и лицо.
Филиппо Барончини является чемпионом мира и серебряным призером чемпионата Европы 2021 года U-23 в групповых гонках.