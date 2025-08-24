Итальянский велогонщик Филиппо Барончини из команды UAE-TeamEmirates выведен врачами из искусственной комы, сообщает CyclingUpToDate. Он был туда введен специально после падения на 3-м этапе Тура Польши.

Юный велогонщик погиб после падения на юниорской Вуэльте – из-за инцидента гонку отменили

Жизни Барончини якобы уже ничего не угрожает. Он остается под наблюдением врачей, которые дают положительные прогнозы относительно восстановления спортсмена. В искусственной коме велосипедист находился 14 дней. За это время он был перевезен из Польши в родную Италию.

Барончини перенес несколько операций. Одна из них длилась более 11 часов. Сильнее всего у Филиппо во время падения пострадали позвоночник и лицо.

Филиппо Барончини является чемпионом мира и серебряным призером чемпионата Европы 2021 года U-23 в групповых гонках.

Легендарный испанский велосипедист умер на 101-м году жизни