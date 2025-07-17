Итальянский велогонщик Самуэле Привитера получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью, на первом этапе юношеской гонки Giro Ciclistico della Valle d'Aosta-2025, проводящейся в Италии.

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Привитера после падения доставили в больницу Умберто Парини в Аосте, однако спасти Самуэля не удалось. Сообщается, что врачи сделали все возможное, чтобы избежать худшего. Организаторы гонки, как только стало известно об инциденте с Привитерой, отменили второй этап многодневки, который был запланирован на четверг, 17 июля. Также было принято решение, что в дальнейшем до конца гонки не будут проводиться все торжественные мероприятия. Командам также разрешено самостоятельно принять решение о дальнейшем участии в гонке.

В Giro Ciclistico della Valle d'Aosta, проводимой с 2004 года в альпийской долине Аоста, что в Италии, участвуют велогонщики, не старше 23 лет. В разные годы призерами этапов гонки были украинцы Анатолий Пахтусов и Марк Падун.

The UCI is deeply saddened to learn of the passing of Under-23 cyclist Samuele Privitera.



Our thoughts are with his family, friends, teammates and everyone who supported him. Samuele’s loss is felt across the cycling community.



@HBAxeon / Joe Cotterill pic.twitter.com/7v46YiCy66 — UCI (@UCI_cycling) July 17, 2025

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