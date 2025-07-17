Итальянский велогонщик разбился насмерть на юношеской гонке в альпийской долине Аоста
Самуэле Привитера погиб на Giro Ciclistico della Valle d'Aosta.
Итальянский велогонщик Самуэле Привитера получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью, на первом этапе юношеской гонки Giro Ciclistico della Valle d'Aosta-2025, проводящейся в Италии.
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Привитера после падения доставили в больницу Умберто Парини в Аосте, однако спасти Самуэля не удалось. Сообщается, что врачи сделали все возможное, чтобы избежать худшего. Организаторы гонки, как только стало известно об инциденте с Привитерой, отменили второй этап многодневки, который был запланирован на четверг, 17 июля. Также было принято решение, что в дальнейшем до конца гонки не будут проводиться все торжественные мероприятия. Командам также разрешено самостоятельно принять решение о дальнейшем участии в гонке.
В Giro Ciclistico della Valle d'Aosta, проводимой с 2004 года в альпийской долине Аоста, что в Италии, участвуют велогонщики, не старше 23 лет. В разные годы призерами этапов гонки были украинцы Анатолий Пахтусов и Марк Падун.
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