Итальянский велогонщик Филиппо Барончини попал в завал на третьем этапе Giro di Polonia в Польше, сообщает TuttoBiciWeb.

Падение произошло за 20 километров до финиша – в инциденте, кроме итальянца, пострадали еще пятеро спортсменов и организаторы вынуждены были остановить этап.

Барончини врезался в стену и был немедленно госпитализирован. Ему диагностировали перелом левой ключицы, множественные переломы лица, а также перелом шейного позвонка. Спортсмена срочно прооперировали и ввели в состояние искусственной комы. Главной причиной введения Филиппо в седацию стали его травмы – множественные переломы лица, в частности левой скулы, требуют недвижимости. Отмечается, что сейчас его состояние стабильное.

Напомним, в июне Барончини впервые в карьере выиграл многодневную гонку – Тур Бельгии-2025.

