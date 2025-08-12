Итальянский спортсмен Маттиа Дебертолис умер после того, как потерял сознание на Всемирных играх-2025. Об этом сообщает международная федерация спортивного ориентирования.

Маттиа участвовал в финале соревнований по спортивному ориентированию, которые проходили в пятницу, 8 августа. Тогда температура воздуха составляла более 30 градусов, и на середине дистанции Дебертолис потерял сознание. Кроме итальянца также не финишировали еще 11 спортсменов.

Организаторы Всемирных игр отмечают, что Маттиа была оказана немедленная квалифицированная медицинская помощь, однако он умер через четыре дня после инцидента. Причина смерти пока неизвестна.

Президент Международной федерации спортивного ориентирования (IOF) Том Холлоуэл выразил соболезнования родным умершего.

"Я не могу адекватно описать словами непостижимую глубину печали по поводу этой трагической потери жизни. Наши мысли со всеми, кто скорбит по Маттиа. Я призываю мировое сообщество спортивного ориентирования почтить его память", – сказал Холлоуэлл.

Организаторы Всемирных игр заявили, что будут поддерживать семью Дебертолиса. Маттиа был не только спортсменом, но и инженером-строителем, он учился в докторантуре Стокгольмского университета, где был членом клуба спортивного ориентирования IFK Lidingö. На протяжении карьеры итальянец выступал на нескольких чемпионатах мира, в частности занял 5 место на Кубке мира-2022 в эстафете.

