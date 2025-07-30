17-летний защитник Сухицкий подписал соглашение с Аостой на предстоящий сезон 2025/26 гг., сообщает пресс-служба итальянского клуба, который в прошлом чемпионата Италии в Дивизионе 1 играл в финале.

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Сухицкий, получивший хоккейное образование в киевском Соколе, уехал из Украины в 2022 году вскоре после начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину. Изначально он играл в Аосте за юношескую и молодежные команды, а в предыдущей кампании дебютировал за первую команду клуба.

Савелий Сухицкий является игроком основы молодежной сборной Украины (U-20). В ее составе он занял первое место на чемпионате мира 2025 года в Дивизионе 1В.

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