Лоренцо Боничелли приземлился на шею, упав во время выступления на кольцах.

23-летний итальянец Лоренцо Боничелли введен в искусственную кому. Как информирует Sky Sport Italia, врачи пошли на такой шаг после падения гимнаста с колец во время выступления на летней Универсиаде-2025 в Эссене (Германия).

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Боничелли сорвался со снаряда и приземлился на шею. Он оставался в сознании после падения и в таком состоянии был доставлен в больницу. Там Лоренцо перенес операцию на шейных позвонках, после чего был введен в медикаментозную кому.

Сообщается, что теперь надо по меньшей мере 10 дней, чтобы точно оценить состояние Боничелли после того, что произошло.

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