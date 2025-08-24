Экс-игрок сборной Италии подписал контракт с Динамо Сассари. Полонара уже выступал за этот клуб в 2017-2019 гг.

В сезоне 2023-24 у итальянца обнаружили рак яичек, впрочем он вернулся на паркет, пропустив всего несколько месяцев. Однако в июне 2025 года баскетболист получил еще один страшный диагноз – миелоидный лейкоз.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Полонара заключил соглашение с новым клубом. Он начнет работать, как только получит разрешение от врачей. Акилле выразил благодарность руководству Динамо Сассари за возможность играть.

"Я чрезвычайно счастлив и горд вернуться "домой". Хочу поблагодарить президента Стефано Сардари, генеральному директору Франческо Сардари, генеральному менеджеру Джеку Девекки и тренеру Массимо Буллери за эту возможность. Верю, что Динамо проведет великолепный сезон, и я с нетерпением жду новых совместных побед", – приводит слова Полонары официальный сайт клуба.

