Сборные Италии и Польши провели полуфинальную встречу волейбольного чемпионата мира среди мужских команд. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

ЧМ-2025 по волейболу, мужчины, полуфинал

Польша – Италия – 0:3 (21:25, 22:25, 23:25)

Поединок польской и итальянской команд в борьбе за путевку в финал стал римейком решающего матча предыдущего чемпионата мира, который состоялся в 2022 году. Тогда Италия одержала победу в четырех партиях и лишила Польшу статуса лучшей команды планеты, которым она обладала по итогам предыдущих турниров в 2014 и 2018 годах.

Поляки были полны надежд реабилитироваться и сделать предпоследний шаг к возвращению чемпионского статуса. Впрочем, итальянцы имели собственные планы и воплотили их в жизнь тремя победными сетами.

3:0 – Италия во второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира, а вот у польской команды прервалась серия из трех подряд финалов. До этого только сборные Чехословакии (6 раз) и Бразилии (5 раз), а также бывшего СССР (4 раза) играли в финалах без перерыва чаще. Поляки в этом реестре догнали итальянскую команду.

В финале ЧМ-2025 сборная Италии встретится с командой Болгарии.

