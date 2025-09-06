Италия вырвала победу в драматическом тайбрейке против Бразилии и вышла в финал ЧМ-2025 по волейболу.

Чемпионата мира по волейболу, женщины, 1/2 финала

Италия - Бразилия 3:2 (22:25, 25:22, 28:30, 25:22, 15:13)

Женская сборная Италии продолжает свое невероятное доминирование на мировой арене. В полуфинале чемпионата мира-2025 в Венгрии команда обыграла Бразилию со счетом 3:2, завоевав путевку в финал после напряженного тайбрейка.

Поединок стал противостоянием двух сильнейших сборных мирового рейтинга – первая и вторая команды планеты встретились между собой. Итальянки подошли к матчу с 34-матчевой победной серией, тогда как бразильянки до этого уступили лишь в трех сетах за весь чемпионат.

Игра полностью оправдала статус полуфинала. Первый сет уверенно выиграла Бразилия – 25:16, но Италия ответила своей партией – 25:22. В третьем сете борьба продолжалась до счета "больше-меньше", где южноамериканки с четвертой попытки реализовали сетпойнт – 30:28. Итальянки вновь восстановили паритет в четвертой партии – 25:22.

В решающем тайбрейке соперницы по очереди выходили вперед, но ключевой стала ошибка бразильянок на приеме. После этого Италия добыла два подряд розыгрыша и поставила победную точку. Итог – 3:2 в пользу итальянок, которые вышли в финал мирового первенства в третий раз в истории.

Сборная Италии уже торжествовала в 2002 году и выходила в финал 2018-го, где уступила Сербии. Нынешняя победа продолжила феноменальную серию – уже 35 матчей подряд без поражений. За это время итальянки дважды выиграли Лигу наций и стали олимпийскими чемпионками в Париже-2024.

В финале чемпионата мира Италия встретится со сборной Турции, которая во втором полуфинале одолела Японию. Матч за золото состоится 7 сентября в 15:30 по Киеву. В игре за бронзу в этот же день в 11:30 сыграют Бразилия и Япония.

