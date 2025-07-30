В матче 1/4 финала Лиги наций Италия одолела Кубу. Результат и отчет о матче читайте на "Футбол 24+".

Лига наций-2025, 1/4 финала

Италия – Куба – 3:1 (25:18, 25:19, 20:25, 25:21)

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Обидчики сборной Украины из Италии пробились в полуфинал Лиги наций. В четвертьфинальном матче команда с Апеннинского полуострова одолела сборную Кубы в четырехсетовом поединке.

Итальянцы уверенно выиграли две партии подряд, но уступили в третьем сете. Кубинцы попытались перевести игру на тай-брейк, но Италия довела дело до конца уже в четвертом сете.

В полуфинале итальянцы встретятся с победителем четвертьфинальной пары Франция – Словения.

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