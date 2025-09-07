Сборные Италии и Турции встретились в финале женского чемпионата мира по волейболу. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Чемпионат мира 2025 по волейболу, женщины, финал

Турция – Италия – 2:3 (23:25, 25:13, 24:26, 25:19, 8:15)

Италия в пятисетовом триллере одолела Бразилию и вышла в финал чемпионата мира-2025 по волейболу

Действующие олимпийские чемпионки и чемпионки Лиги наций завершили свою историческую серию побед на всех главных женских волейбольных турнирах, выиграв чемпионат мира среди женщин 2025 года. Итальянки продлили серию побед до 36 после эпического пятисетового триллера с командой Турции.

Сборная Италии начала матч уверенно, но во второй партии неожиданно провалилась. Третий сет итальянки взяли на доигровке, но успех снова не развили. К чести волейболисток команды Турции, они делали все возможное, чтобы их соперницы не чувствовали себя комфортно.

В решающем пятом сете итальянские волейболистки выдали мощное завершение и выиграли матч. Они уступали 5:6, но вышли вперед – сначала 7:6, затем 9:8. Далее очки набирали только итальянки.

