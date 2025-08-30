Состоялись матчи 1/8 финала чемпионата мира по волейболу. Отчет и результат встреч – в этой новости на "Футбол 24+".

Чемпионат мира по волейболу, женщины, 1/8 финала

Италия – Германия – 3:0 (25:22, 25:18, 25:11)

Польша – Бельгия – 3:2 (25:27, 25:20, 25:17, 22:25, 15:10)

Италия уверенно победила Германию и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по волейболу. "Сквадра Адзурра" уничтожила соперниц в двух сетах 25:22 и 25:18, а затем добила немок в решающей партии 26:11.

Соперницами сборной Италии станет команда Польши, которая победила Бельгию. В этом суперпоединке все решалось на тай-брейке. После победы в стартовом сете Бельгия проиграла два следующих и была вынуждена спасаться в четвертой партии. Однако уже в пятом сете больше повезло Польше – 15:10 на тай-брейке.

