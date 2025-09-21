Сборные Италии и Аргентины провели встречу 1/8 финала чемпионата мира среди мужских команд. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

ЧМ-2025 по волейболу, мужчины, 1/8 финала

Аргентина – Италия – 0:3 (23:25, 20:25, 22:25)

Сформирована первая пара 1/4 финала ЧМ-2025 по волейболу – сетка плей-офф

Итальянские волейболисты, имея статус действующих чемпионов мира, провели встречу с аргентинцами с позиции силы – они почти постоянно доминировали, контролировали развитие событий на площадке и в итоге одержали комфортную победу в трех сетах.

Большую часть стартовой партии волейболисты сборной Аргентины на равных боролись с итальянцами и иногда имели преимущество в 1-3 очка. Однако под занавес сета действующие чемпионы мира заметно прибавили и победили 25:23. В двух следующих партиях итальянцы получали преимущество в серединах сетов, а потом спокойно доводили дело до победных для себя финалов.

Сборная Италии в четвертьфинале ЧМ-2025 встретится или с командой Бельгии, или со сборной Финляндии.

Сборная Украины по волейболу узнала свою новую позицию в мировом рейтинге после вылета с ЧМ