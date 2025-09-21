Сборные Италии и США по теннису встретились в финальном матче Кубка Билли Джин Кинг. Отчет и результат противостояния – в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Билли Джин Кинг, финал

Италия – США – 2:0

Элизабетта Коччаретто (WTA № 91) – Эмма Наварро (WTA № 18) – 6:4, 6:4

Жасмин Паолини (WTA № 8) – Джессика Пегула (WTA № 7) – 6:4, 6:2

Украина проиграла пару Италии и не вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг

Сборная Италии второй раз подряд выиграла Кубок Билли Джин Кинг, уверенно одолев США в финальном матче.

Сначала Элизабетта Коччаретто сенсационно одолела в двух сетах Эмму Наварро – дважды по 6:4.

А уже во втором матче обидчица украинок Жасмин Паолини одолела седьмую ракетку мира Джессику Пегулу (6:4, 6:2).

Таким образом дело не дошло до парного противостояния. Итальянки уверенно защитили свой титул в финале, хотя были в шаге от вылета от украинок в полуфинале.

Свьонтек отомстила россиянке в финале турнира в Сеуле – реабилитировалась за разгром и забрала трофей