Встреча девятого игрового дня в Лиге наций между сборными Италии и Сербии завершилась в трех сетах победой апеннинцев – 25:15, 25:14, 25:16.

Украина не без проблем дожала Нидерланды в волейбольной Лиге Наций

Сборная Италии будет следующим соперником украинской команды в Лиге наций. Встреча состоится в четверг, 17 июля, начало – в 17:30 по киевскому времени.

Итальянцы накануне поединка с "сине-желтыми" одержали над сербами эпическую победу – они впервые в истории разбили балканскую команду с таким убедительным преимуществом. Ко всему прочему, сборная Сербии, набрав во встрече лишь 45 очков, потерпела самое крупное поражение в нынешней Лиге наций.

Сербы в сводной турнирной таблице Лиги наций занимают последнее, 18-е, место, имея в активе одну победу при восьми поражениях. Свой следующий матч они, как и итальянцы, также проведут против сборной Украины. Игра состоится 18 июля, начало – в 17:30 по киевскому времени. Победа украинской команды приведет к вылету сербов из элитного дивизиона Лиги наций.

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