Главный тренер мужской сборной Италии по баскетболу Джанмарко Поццекко заявил о своем увольнении после поражения команды в 1/8 финала Евробаскета-2025 от сборной Словении (77:84).

"Это мой последний матч в сборной Италии. Хочу поблагодарить президента Джованни Петруччи за оказанную мне честь быть тренером национальной команды. От всего сердца я чувствую, что это... возможно, нет – это точно лучший момент в моей жизни. Для меня было настоящей честью играть эту роль в итальянском баскетболе.

Я люблю всех своих игроков. Мне плевать, какой я тренер. Я не зациклен на этом, не зациклен на своей карьере. Мне плевать, что вы обо мне думаете. В своей жизни и в своей тренерской карьере я сосредоточен только на игроках", – цитирует Поццекко Eurohoops.

