Сборные Болгарии и Италии встречались в финале волейбольного чемпионата мира среди мужских команд. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

ЧМ-2025 по волейболу, мужчины, финал

Болгария – Италия 1:3 (21:25, 17:25, 25:17, 10:25)

Болгария повторила национальное достижение 55-летней давности и сыграет в финале чемпионата мира по волейболу

Сборная Италии стала чемпионом мира 2025 года по волейболу. В финальном матче итальянская команда уверенно обыграла Болгарию со счетом 3:1.

Первая партия получилась конкурентной – Болгария даже вела в середине сета два очка, но Италия при счете 12:14 сумела взять пять розыгрышей подряд, что и дало ключевое преимущество. Болгары цеплялись, сокращали отставание до одного пункта, однако в конце концов Италия выиграла 25:21.

Ход второй партии намекал на сухую победу 3:0, ведь Италия разгромила Болгарию 25:17, и казалось, что интриги уже не будет. Впрочем, так, видимо, подумали и сами итальянцы, которые в начале третьего сета позволили соперникам оторваться вперед и уступили с зеркальным счетом – 17:25.

Поняв, что так можно доиграться до чемпионского тайбрейка, четвертый сет Италия провела очень мощно. Уже в начале, при счете 3:3, команда выдала серию из шести выигранных розыгрышей подряд, получила солидный гандикап и впоследствии лишь увеличивала его. Партия завершилась с разгромным счетом 25:10.

Италия выиграла матч 3:1 и стала чемпионом мира. Болгары могут быть довольны собой, ведь это их первый финал мирового первенства с 1970 года. Напомним, что сборная Украины на этом турнире не смогла выйти из группы, уступив в решающем матче именно итальянцам.

