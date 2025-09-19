Встреча женских теннисных команд Украины и Италии в китайском городе Шэньчжэнь началась 19 сентября в 12:00 по киевскому времени.

Свитолина дожала Бадосу и вывела Украину в исторический полуфинал Кубка Билли Джин Кинг – известны следующие соперницы

Бесплатную трансляцию поединка Италия – Украина можно смотреть на YouTube-канале Setanta Sports, или в этой новости "Футбол 24+".

Украинская сборная в четвертьфинале со счетом 2:0 переиграла команду Испании. Марта Костюк одолела Джессику Бузас Манейро (7:6 (7:3), 6:2), а Элина Свитолина одержала волевую победу над Паулой Бадосой (5:7, 6:2, 7:5).

Сборная Италии, действующий победитель Кубка Билли Джин Кинг, в 1/4 финала победила команду Польши - 2:1.

Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/2 финала

Италия – Украина

Элизабетта Коччаретто – Марта Костюк

Жасмин Паолини – Элина Свитолина

Жасмин Паолини/Сара Эррани – Людмила Киченок/Надежда Киченок

Свитолина озвучила амбициозные планы сборной Украины относительно исторического полуфинала Кубка Билли Джин Кинг