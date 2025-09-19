Италия - Украина: бесплатная онлайн-трансляция полуфинала Кубка Билли Джин Кинг
Сборные Украины и Италии проводят встречу 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025.
Встреча женских теннисных команд Украины и Италии в китайском городе Шэньчжэнь началась 19 сентября в 12:00 по киевскому времени.
Свитолина дожала Бадосу и вывела Украину в исторический полуфинал Кубка Билли Джин Кинг – известны следующие соперницы
Бесплатную трансляцию поединка Италия – Украина можно смотреть на YouTube-канале Setanta Sports, или в этой новости "Футбол 24+".
Украинская сборная в четвертьфинале со счетом 2:0 переиграла команду Испании. Марта Костюк одолела Джессику Бузас Манейро (7:6 (7:3), 6:2), а Элина Свитолина одержала волевую победу над Паулой Бадосой (5:7, 6:2, 7:5).
Сборная Италии, действующий победитель Кубка Билли Джин Кинг, в 1/4 финала победила команду Польши - 2:1.
Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/2 финала
Италия – Украина
Элизабетта Коччаретто – Марта Костюк
Жасмин Паолини – Элина Свитолина
Жасмин Паолини/Сара Эррани – Людмила Киченок/Надежда Киченок
Свитолина озвучила амбициозные планы сборной Украины относительно исторического полуфинала Кубка Билли Джин Кинг