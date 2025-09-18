Сборные Италии и Украины встретятся в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по волейболу. Где смотреть игру подскажет "Футбол 24 +".

Украина сохраняет последний шанс продолжить участие на чемпионате мира по волейболу среди мужчин. Для этого надо одолеть действующего чемпиона – Италию.

Украина имеет шанс на плей-офф ЧМ-2025 по волейболу – известно, что для этого надо

Посмотреть игру вживую можно на платформах Суспільне Спорт, а также местных каналах Суспільного и YouTube-канале Суспільне Спорт. Начало в 16:30 по киевскому времени.

Стоит добавить, что победитель поединка станет вторым участником плей-офф чемпионата мира от группы F. Квартет неожиданно выиграла Бельгия, которая победила всех соперников на этой стадии. Италия опережает Украину на 1 балл, но "сине-желтые" в случае победы могут обогнать соперниц.

Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2025 по волейболу – Польша узнала соперника