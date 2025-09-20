Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен стал обладателем поула по итогам квалификации Гран-при Азербайджана.

Гран-при Азербайджана: Ферстаппен забрал поул, Пиастри разбил болид, красные флаги были символом квалификации

Борьба гонщиков за места на старте воскресной гонки в Баку установила новый рекорд чемпионата Формулы-1 по количеству появлений красных флагов. Сессия прерывалась шесть раз из-за аварий и различных инцидентов. Ранее по пять остановок было в квалификациях в Баку в 2024-м году и в Имоле в 2022-м.

В квалификации Гран-при Азербайджана 2025 года появление красных флагов вызвали Алекс Албон (Уильямс), Нико Хюлькенберг (Заубер), Франко Колапинто (Альпин), Оливер Бермен (Хаас), Шарль Леклер (Феррари) и лидер сезона Оскар Пиастри (Макларен).

Макс Ферстаппен, став победителем сессии, завоевал 46-й поул в карьере. Нидерландец сравнялся с трехкратным чемпионом Формулы-1 Айртоном Сенной по количеству поулов за одну команду: бразилец 46 раз стартовал с первого места в Макларене.

Большее количество поулов имеют только Михаэль Шумахер (58 поулов в Феррари) и Льюис Хэмилтон (78 поулов в Мерседесе).

