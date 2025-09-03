Александр Усик 19 июля в Лондоне нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона.

Украинский боксер Александр Усик выиграл у Даниэля Дюбуа нокаутом в пятом раунде. Это была вторая встреча боксеров на ринге. Первый раз Усик в августе 2023 года отправил Дюбуа в технический нокаут в девятом раунде.

За победу в реванше Усик, по данным Essentially Sports, получил гарантированные 132,8 миллиона долларов. Однако это не общая сумма заработка украинца. Она составила порядка 203 миллионов долларов благодаря дополнительным выплатам, а именно процентам за платные трансляции. Это рекордный общий гонорар Усика в карьере.

Напомним, что Александр Усик впервые в карьере стал абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона в мае 2024 года, когда выиграл первый бой у британца Тайсона Фьюри.

