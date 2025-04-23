Нынешний чемпионат Европы по бодибилдингу будет принимать город Санта-Сусанна с 30 апреля по 5 мая. Россия формировала делегацию, в которую должно было войти аж около 200 человек. Более того, руководство Международной федерации бодибилдинга (IFBB) даже позволило “болотным” использовать на соревнованиях свои флаг и гимн. К счастью, 90% россиян в Испанию таки не доедут.

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"Посольство Испанского королевства отказало большинству спортсменов в визах, несмотря на официальное приглашение Международной федерации бодибилдинга, письма поддержки от мэра Санта-Сусанны и от Министерства иностранных дел РФ.

На соревнования поедет лишь одна десятая от заявленного состава. Это 20 спортсменов, которые уже имели на руках шенгенские визы или получали их как туристы", – жалуется федерация государства-террориста.

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