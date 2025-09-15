Испанцы отыгрались с 0:2 в матче против Дании и вышли в финальный этап Кубка Дэвиса.

Кубок Дэвиса 2025. Мировая группа. Квалификация

Испания – Дания – 3:2

Пабло Карреньо Буста – Хольгер Руне – 5:7, 3:6

Хауме Муньяр – Эльмер Мелллер – 6:2, 1:6, 4:6

Педро Мартинес/Хауме Муньяр – Аугуст Хольмгрен/Йоханесс Ингильдсен – 1:6, 6:3, 6:2

Педро Мартинес – Хольгер Руне – 6:1, 4:6, 7:6 (7:3)

Пабло Карреньо Буста – Эльмер Меллер – 6:2, 6:3

Сборная Испании по теннису в драматическом стиле вышла в финальный этап Кубка Дэвиса-2025, который состоится в Болонье с 18 ноября. На грунтовых кортах Марбельи испанцы впервые в истории отыгрались со счета 0:2 в матче плей-офф, одолев сборную Дании – 3:2.

Начало противостояния складывалось катастрофически для хозяев. В первый игровой день датчанам победы принесли их лидеры – Хольгер Руне обыграл Пабло Карреньо Бусту, а Эльмер Меллер одолел Хауме Муньяра.

В парном матче Педро Мартинес и Муньяр отдали первый сет, но сумели переломить ход игры и победили дуэт Аугуст Хольмгрен / Йоханесс Ингільдсен. Это сократило отставание Испании до 1:2.

Кульминация наступила в четвертой встрече. Руне, первая ракетка Дании, повел в решающем сете против Мартинеса 5:3 и даже имел матчбол на собственной подаче. Но испанец выдержал натиск, перевел игру на тай-брейк и выиграл его, сравняв счет в противостоянии.

В решающей пятой игре опытный Карреньо Буста уверенно переиграл Меллера в двух сетах и оформил исторический камбэк Испании – 3:2.

Стоит отметить, что команде удалось победить без своих главных звезд – Карлоса Алькараса и Алехандро Давидовича Фокины. Есть вероятность, что они присоединятся к сборной уже в финальной стадии в Болонье.

