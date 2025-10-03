Юношеская сборная Украины по футзалу встретится со сверстниками из Испании в матче 1/2 финала чемпионата Европы 2025, который проходит в Молдове.

Игра Испания – Украина состоится в пятницу, 3 октября. Начало – в 18:00 по киевскому времени.

Сборная Украины одолела Италию и вышла в полуфинал футзального Евро-2025 – соперник по 1/2-й уже известен

Прямая онлайн-трансляция поединка будет на платформе MEGOGO по подпискам Спорт, Максимальная, Максимальная + благотворительность, MEGOPACK XL.

Украинская команда в своей группе основного этапа Евро-2025 заняла второе место. Она розгромила сборную Молдовы (7:0), уступила Португалии (0:4) и переиграла Италию (2:0).

Испания стала победителем другого квартета, одержав три победы (Турция – 3:0, Чехия – 3:2, Словения – 6:2).

Юношеская команда Испании является двукратным победителем Евро U-19 (2019 и 2022) и финалистом турнира 2023 года.

