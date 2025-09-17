Встреча женских теннисных команд Украины и Испании в китайском городе Шэньчжэнь начнется 17 сентября в 12:00 по киевскому времени.

Бесплатную трансляцию поединка Испания – Украина можно смотреть на YouTube-канале Setanta Sports, или в этой новости "Футбол 24+".

Украина впервые в своей истории будет выступать в финальной части Кубка Билли Джин Кинг. В апреле украинки выиграли свою квалификационную группу, опередив команды Польши и Швейцарии.

В составе сборной Украины сыграют: Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Людмила и Надежда Киченок.

Матчевая встреча с испанками будет состоять из трех поединков – двух одиночных и одного парного. Победитель матча выйдет в следующий раунд, где встретится со сборной Италии, которая накануне переиграла команду Китая.

