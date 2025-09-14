Искусственный интеллект опозорился на итоге боя Канело – Кроуфорд
Теренс Кроуфорд и Сауль Канело Альварес встретились в поединке за титул абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе.
Американец Теренс Кроуфорд стал первым в мире абсолютным чемпионом в трех дивизионах в эпоху четырех титулов, выиграв у Сауля Канело Альвареса единогласным решением судей.
Как известно, Теренса Кроуфорда поддержали трое из трех судей – 116-112, 115-113, 115-113.
А вот искусственный интеллект опозорился, предоставив свою версию завершения поединка. Система подсчета элитного журнала The Ring выдала в поединке ничью – 114-114. По мнению компьютера, Кроуфорд и Канело показали абсолютно равный бой, что не соответствует действительности.
