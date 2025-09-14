Теренс Кроуфорд и Сауль Канело Альварес встретились в поединке за титул абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе.

Американец Теренс Кроуфорд стал первым в мире абсолютным чемпионом в трех дивизионах в эпоху четырех титулов, выиграв у Сауля Канело Альвареса единогласным решением судей.

Кроуфорд высказался о завершении карьеры после исторической победы над Канело

Как известно, Теренса Кроуфорда поддержали трое из трех судей – 116-112, 115-113, 115-113.

А вот искусственный интеллект опозорился, предоставив свою версию завершения поединка. Система подсчета элитного журнала The Ring выдала в поединке ничью – 114-114. По мнению компьютера, Кроуфорд и Канело показали абсолютно равный бой, что не соответствует действительности.

The Ring’s AI fourth judge scored Canelo Alvarez vs Terence Crawford a 114-114 draw #CaneloCrawford on Netflix l #RiyadhSeasonCard | Riyadh Season pic.twitter.com/vxJxcMbBDS — Ring Magazine (@ringmagazine) September 14, 2025

Канело и Кроуфорд выступили с дерзкими заявлениями после боя – проигрывать они не умеют (ВИДЕО мегафайта)