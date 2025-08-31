Чемпионат мира по волейболу U21. Финал.

Иран – Италия – 3:1 (15:25, 25:18, 25:22, 25:14)

Франция сотворила сенсацию на ЧМ-2025 по волейболу – выбила фаворита и переписала историю

Молодежная сборная Ирана по волейболу одержала исторический успех на мировом первенстве. В финале команда переиграла Италию со счетом 3:1 по сетам и второй раз подряд завоевала титул чемпиона мира.

Старт поединка остался за Италией – соперник без проблем выиграл первый сет 25:15. Однако далее иранцы переломили ход игры: во второй партии они быстро вышли вперед и довели счет до 25:18. Третий сет стал самым напряженным, но в концовке Иран вырвал победу – 25:22. Решающий четвертый сет прошел под диктовку азиатской команды, которая разгромила соперника 25:14.

Для Ирана это уже третий титул в категории U21. Впервые команда праздновала успех в 2019 году, а все три золотые финалы происходили именно против Италии. Для Италии это четвертый финал на молодежном уровне – победить удалось лишь однажды, в 2021 году в дуэли с Россией.

Бронзовые награды чемпионата мира достались сборной США, которая в матче за третье место победила Чехию со счетом 3:0.

