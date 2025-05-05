В Лас-Вегасе в ночь на 5 мая состоялся титул за звание абсолютного чемпиона во втором суперлегком весе между американцем Рамоном Карденасом и японцем Наоей Иноуэ.

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Бой едва не закончился в самом начале, когда абсолют из Японии оказался на канвасе во втором раунде. За несколько секунд до гонга Иноуэ пропустил болезненный удар от Карденаса и упал на колени.

INOUE JUST GOT CAUGHT. pic.twitter.com/e99cBugE1a — Top Rank Boxing (@trboxing) May 5, 2025

Но это не остановило японца, который быстро пришел в себя и захватил инициативу в поединке. После нокдауна матч превратился в настоящее безумие, боксеры будто забыли об обороне и эффектно атаковали друг друга по очереди. В конце концов Иноуэ одержал победу, зажав Карденаса в углу ринга в восьмом раунде. Судье пришлось буквально спасать американца от избиения.

FIGHT OF THE YEAR.



FIGHTER OF THIS DECADE. pic.twitter.com/oZgaEf33Sw — Top Rank Boxing (@trboxing) May 5, 2025

Благодаря этой победе Иноуэ в очередной раз защитил титул абсолюта. Он также повторил рекорд Теренса Кроуфорда, который защитил чемпионские пояса благодаря нокаутам 11 раз.

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