Иноуэ нокаутировал Карденаса в сумасшедшем бою за звание абсолюта – японец победил несмотря на нокдаун во втором раунде
Японский чемпион Наоя Иноуэ (30-0, 27 KO) защитил титул абсолютного чемпиона против американского претендента Рамона Карденаса (26-2, 14 KO).
В Лас-Вегасе в ночь на 5 мая состоялся титул за звание абсолютного чемпиона во втором суперлегком весе между американцем Рамоном Карденасом и японцем Наоей Иноуэ.
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Бой едва не закончился в самом начале, когда абсолют из Японии оказался на канвасе во втором раунде. За несколько секунд до гонга Иноуэ пропустил болезненный удар от Карденаса и упал на колени.
Но это не остановило японца, который быстро пришел в себя и захватил инициативу в поединке. После нокдауна матч превратился в настоящее безумие, боксеры будто забыли об обороне и эффектно атаковали друг друга по очереди. В конце концов Иноуэ одержал победу, зажав Карденаса в углу ринга в восьмом раунде. Судье пришлось буквально спасать американца от избиения.
Благодаря этой победе Иноуэ в очередной раз защитил титул абсолюта. Он также повторил рекорд Теренса Кроуфорда, который защитил чемпионские пояса благодаря нокаутам 11 раз.
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