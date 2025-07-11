Теннисистка была убита 10 июля в собственном доме в городе Гургаон, сообщает ESPN.

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По горячим следам был задержан отец спортсменки. Дипак Ядав совершил преступление из-за того, что Радхика, несмотря на его отрицание, продолжала работать тренером в собственной теннисной академии. Во время допроса Ядав объяснил свой поступок насмешками со стороны односельчан, которые говорили, что он "живет за деньги дочери" и "ничего не достиг в жизни".

Инспектор полиции, сообщил, что перед убийством отец Ядав долгое время просил дочь бросить работу из-за насмешек со стороны знакомых. После отказа дочери он трижды выстрелил ей в спину.

Радхика Ядав за свою профессиональную карьеру сыграла 36 матчей под эгидой ITF в одиночном разряде и 7 в парном. Последний раз спортсменка выходила на корт в марте 2024 года, после чего начала тренерскую деятельность.

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