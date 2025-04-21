Именитая теннисистка поделилась радостной новостью – ее родственник вернулся из российского плена
13:30 - Читати українською
Украинка Леся Церенко рассказала о счастливом событии в ее семье.
Война, которую начала Россия, коснулась каждого украинца. Именитые спортсмены также стали жертвами террора.
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"Вчера из вражеского плена вернулся мой родственник... После трех лет плена... С Пасхой всех. Спасибо Богу за этот подарок. И пусть будет больше хороших новостей для всех нас", – написала Цуренко в своих соцсетях.
Напомним, что перед Пасхой домой вернулись более 270 украинских военных.
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