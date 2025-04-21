Война, которую начала Россия, коснулась каждого украинца. Именитые спортсмены также стали жертвами террора.

Свитолина в топ-20, крутое пике Костюк – опубликованы обновленные теннисные рейтинги WTA и ATP

"Вчера из вражеского плена вернулся мой родственник... После трех лет плена... С Пасхой всех. Спасибо Богу за этот подарок. И пусть будет больше хороших новостей для всех нас", – написала Цуренко в своих соцсетях.

Напомним, что перед Пасхой домой вернулись более 270 украинских военных.