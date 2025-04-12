"Последний бой Итаумы был феноменальным. Он недолго пробыл на ринге, но дело не только в нокауте, но и в том, как это сделано. Итаума имеет замечательный боксерский склад ума, имеет замечательный джеб. Он рассчитывает свои удары.

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Молодые ребята часто, когда соперник в беде, хаотично набрасываются на него, не выдерживая дистанции. Итаума не спешит. Он просчитывает свои удары, прежде чем нанести их. Он точно попадает в цель.

Что в нем может не нравиться? Он захватывающий боец. Я думаю, он мог бы бороться за титул чемпиона мира уже в этом году. Кто знает? Он может драться с Усиком в этом году. Возможно все. Посмотрим, что получится, но Мозес, думаю, через один-два боя вполне способен оказаться в одной компании со всеми топ-парнями. Он может быть там.

Дюбуа также имеет все необходимое, чтобы победить Усика. Британский хевивейт на подъеме. Когда я начал заниматься боксом, там были одни американцы. Теперь дело за британцами. Кто бы мог подумать, что это произойдет? Конечно, там есть Усик, "истребитель британцев", но есть несколько ребят, которые могут создать ему проблемы", – заявил Уоррен в комментарии Sky Sports.