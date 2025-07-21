– В общем, по моему мнению, наш дебют в турнире был очень удачным. Ведь даже отечественные эксперты, которые, откровенно говоря, не очень в нас верили – в лучшем случае прогнозировали одну, максимум две победы. За рубежом также знали из нашего состава разве что двух-трех игроков и тоже говорили о нашем вылете из Лиги наций.

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А сейчас ситуация совсем другая, на матчи против нас соперники выходят с совсем другим настроением. С нами уже считаются не как с новичками, а как с сильной командой, против которой надо хорошо поработать, чтобы победить.

Конечно, всем обидно, что завершили турнир двумя поражениями и не вышли в плей-офф. Последняя неделя действительно была не слишком удачной, потому что мы очень высоко подняли планку. Но если посмотреть на результат без эмоций, условно говоря, если бы два месяца назад кто-то сказал, что мы до последнего матча будем бороться за выход в плей-офф с сильнейшими сборными мира, многие ли бы в это поверили?

– Что по вашему мнению удалось, а что нет?

– Нам удалось главное – показать всем, что мы можем играть в очень качественный волейбол против топовых сборных и даже побеждать. А что не получилось, тут может быть много причин. К сожалению, не взяли очки там, где на бумаге были фаворитами. Возможно, где-то не хватило опыта в таких матчах, потому что давление было немалое. Возможно, сами до конца не поверили, что можем. Усталость и травмы отдельных игроков тоже дали свое. Здесь уже тренерский штаб будет анализировать, что именно не сработало.

– Игра с какой командой была лучшей?

– Трудно выделить какой-то один матч, потому что было несколько очень крутых. Игры против Бразилии и Италии, которые финишировали первыми и вторыми в таблице. Но лично мне больше всего запомнился матч против Японии. Это была первая встреча с этой сборной в истории, были длинные розыгрыши, японцы славятся своей невероятной защитой, и мы смогли их победить, – сказал Евстратов в интервью Tribuna.

Напомним, в последнем туре сборная Украины уступила Канаде (1:3) и не смогла выйти в плей-офф. "Сине-желтые" одержали 6 побед на турнире и заняли итоговое 9-е место.

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