Защитник сборной Украины подписал контракт с итальянской командой Basket Academy Catanzaro. Соглашение с Ильей Тертышником заключено до конца сезона, сообщает пресс-служба клуба.

26-летний украинец уже имеет опыт выступлений в Италии, в последние два сезона он играл за клубы Виола Реджо-Калабрия и Равенна в третьем дивизионе страны. В прошлом сезоне Basket Academy Catanzaro занял девятое место чемпионата, одержав 8 побед в 22 матчах. Сейчас клуб в четвертой по рангу лиге Италии.

К слову, Илья Тертышник является игроком национальной сборной Украины. Сейчас баскетболист находится в расположении "сине-желтых", которые вскоре проведут последний матч пре-квалификации к чемпионату мира-2027.

