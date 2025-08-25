30-летняя форвардка сборной Украины подписала контракт с израильским клубом Хапоэль Беэр-Шева. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Последние два сезона Юркевичус выступала в Италии. В прошлом чемпионате украинка сыграла 20 матчей за Бриксию. В среднем Татьяна проводила на площадке 29,6 минуты, набирая 6,3 очка, 12,8 подборов, 1,2 передач и 1,5 перехватов.

Ранее Татьяна Юркевичус играла за Тим-СКУФ (Киев), Интерхим (Одесса), Винницкие Молнии, Киев-Баскет и Франковск-ПНУ. С 2019 года Татьяна выступает за рубежом, она играла за клубы Польши, Венгрии и Италии.

