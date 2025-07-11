Зотов подписал контракт с Капфенберг Буллс, об этом сообщила пресс-служба клуба.

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Новая команда украинца является семикратным чемпионом Австрии и шестикратным обладателем Кубка страны. Стоит отметить, что с декабря 2024 года Капфенберг тренирует украинский специалист Клим Артамонов.

Виталий Зотов в прошлом сезоне играл за литовский клуб Йонава, с которым занял четвертое место в национальной лиге. В Литве Зотов в среднем набирал 4,6 очка, отдавал 2,4 передачи и делал 1,4 подбора за 18 минут на паркете. В Европе баскетболист также выступал за румынскую Крайову и латвийский ВЭФ. В Украине Зотов представлял Химик, Николаев и Будивельник.

Напомним, что Виталий Зотов попал в расширенную заявку сборной Украины на матчи пре-квалификации к чемпионату мира 2027 года.

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