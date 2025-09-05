Липовый подписал контракт с румынским Рапидом. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Лидер сборной Украины по баскетболу стал игроком клуба из Румынии после триумфа в Латвийско-эстонской лиге

Предыдущей командой Александра был греческий Колоссос. в прошлом сезоне украинец провел 17 матчей за этот клуб, набирая в среднем 4,4 очка и 4,3 подбора за игру. На протяжении своей карьеры Липовый также выступал в Сербии, Грузии, Германии и Испании.

Недавно 33-летний форвард принимал участие в матчах сборной Украины в пре-квалификации к чемпионату мира-2027. Ранее в румынский клуб Динамо Бухарест перебрался партнер Липового по национальной команде – Вячеслав Бобров.