"Лука Дончич? Мы провели много лет вместе и имеем много замечательных воспоминаний. Мы прекрасно проводили время на площадке, конечно, и вне ее – все те соревнования летом, национальные сборные и все такое прочее. Мы возвращались в предсезонье и хвастались, каким бы ни был итог.

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Дончич очень особенный игрок, я думаю, что это само собой разумеется. Он делает удивительную работу, создавая возможности для всех вокруг себя, и мне повезло быть среди них. Мы очень быстро научились играть вместе, ведь с таким парнем играть довольно легко. Должен ли Даллас вывести из обращения 77-й номер? Думаю, да. Очевидно, что это не мое решение, но да", – поделился Пауэлл в комментарии RG.

Напомним, Лука Дончич выступал за Даллас Маверикс на протяжении 6 с половиной сезонов, а в феврале 2025-го шокировал всех, перебравшись в Лос-Анджелес Лейкерс по итогам драфта. В обратном направлении отправился центровой Энтони Дэвис.

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