"Смешанные ощущения, потому что с одной стороны я рад, что мы выиграли, но, честно говоря, играли так себе. Много ошибок сделали: не понравилась мне наша игра (против Туниса). Выиграли 3:0 по сетам: либо мы были сильнее, либо уровень команды-соперника был намного ниже нашего. Но зная, что мы (в 1/8 финала) попадаем на поляков, которые одни из лучших команд в мире, то мне немножко неловко. Если мы сыграем так, как против (Туниса), думаю нам будет очень тяжело.

Украина впервые в истории вышла в плей-офф молодежного ЧМ по волейболу - помогла уверенная победа (ВИДЕО)

Давал немного отдохнуть тем, кто больше играл. Но скажу, что у основных волейболистов, которые играют в старте большую часть чемпионата, тоже был шанс сыграть. Возможно из-за того, что команда слабее и также трудно найти мотивацию – мне не понравилась игра ни наших лидеров, ни тех, кто вышел на замену", – приводит слова Капелуся Суспільне Спорт.

В своем следующем матче Украина встретится со сборной Польши, которая заняла второе место в группе B. Поединок состоится 27 августа, начало – в 12:00 по киевскому времени.

