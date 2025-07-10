Встреча Новака Джоковича против Флавио Коболли в 1/4 финала Уимблдона запомнилась не только прекрасной игрой двух теннисистов, но и курьезным моментом.

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В соцсетях набирает распространение видео, на котором заметно, как VIP-гость Уимблдона дремлет прямо во время матча Джоковича против Коболли. Любителем поспать оказался известный 64-летний британский актер Хью Грант.

Интересно, что правообладатели трансляции Уимблдона быстро решили пожаловаться на посты с Грантом в Instagram и удалить оттуда кадры с заснувшим во время матча актером,. Тем не менее в X все еще сохранилось видео курьеза.

A little too much complimentary alcohol and sun for Hugh Grant on centre court and in the Royal Box at Wimbledon today. He won't get an invite again if he can't be bothered to stay awake and watch!! ? #wimbledon pic.twitter.com/JNdhGRcFrF — Faithful LUFC Follower (@NOS74) July 9, 2025

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