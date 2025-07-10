Игра Джоковича усыпила Голливудского актера – ВИДЕО курьеза в четвертьфинале Уимблдона
Известный актер Хью Грант оконфузился во время просмотра матча Уимблдона.
Встреча Новака Джоковича против Флавио Коболли в 1/4 финала Уимблдона запомнилась не только прекрасной игрой двух теннисистов, но и курьезным моментом.
Джокович стал последним участником 1/2 финала Уимблдона – серб не дал состояться итальянскому полуфиналу
В соцсетях набирает распространение видео, на котором заметно, как VIP-гость Уимблдона дремлет прямо во время матча Джоковича против Коболли. Любителем поспать оказался известный 64-летний британский актер Хью Грант.
Интересно, что правообладатели трансляции Уимблдона быстро решили пожаловаться на посты с Грантом в Instagram и удалить оттуда кадры с заснувшим во время матча актером,. Тем не менее в X все еще сохранилось видео курьеза.
Синнер и Джокович встретятся в полуфинале Уимблдона, установив эпохальные рекорды