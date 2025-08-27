Фрэнк Санчес и Эфе Аджагба будут определять обязательного претендента на титул чемпиона мира IBF.

Международная боксерская федерация провела промоутерские торги боя между кубинцем Фрэнком Санчесом (25-1, 18 KO) и нигерийцем Эфе Аджагбой (20-1-1, 14 КО), сообщает инсайдер Дэн Рафаэль.

Отмечается, что глава Sampson Boxing Самсон Левкович предложил 302 тысячи долларов, зато представитель Top Rank Карл Моретти – 210 тысяч. Таким образом, торги выиграла промоутерская компания Аджагбы, который получит 60% от предложенной суммы, остальные деньги достанутся Санчесу.

Победитель поединка между этими боксерами станет обязательным претендентом на титул IBF, которым владеет Александр Усик. Стоит отметить, что Аджагба и Санчес уже боксировали в октябре 2021 года. Тогда кубинец одержал победу единогласным решением судей.

